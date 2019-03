Huawei žaluje USA

Huawei po sérií obvinený zo strany USA vyrazil do proti útoku. Na Texaskom súde podal žalobu voči schváleniu legislatívy, ktorá zakazuje federálnym úradom nakupovať produkty a služby od spoločnosti Huawei.

Svoju žalobu opiera o to, že legislatíva nebola schválená na žiadnom súdnom alebo úradnom rozhodnutí. Rovnako obviňuje kongres USA, že do dnešného dňa nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý by dokazoval, že spoločnosť Huawei zámerne inštalovala do svojich produktov sledovací softvér a údaje odosielali Čínskej vláde.

V tejto kauze nejde len zákaz používania mobilných telefónov značky Huawei, ako si veľa ľudí myslí, ale zákaz sa týka aj technológií od spoločnosti Huawei. USA týmto zákazom, znemožnila napríklad budovať telekomunikačnú 5G sieť postavenú na technológií Huawei.

Na tlačovej konferencií Guo Ping (podpredseda spoločnosti Huawei) dokonca obvinil USA z pokrytectva "USA vyhlasuje Huawei za bezpečnostnú hrozbu, pritom to boli oni, kto napadol naše servery a ukradol mailovú poštu našich zamestnancov"

Vyhlásenie Guo Pinga sa operia o dokument, ktorý poskytol Edward Snowden.

Zdroj: CNN, REUTERS