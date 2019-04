Huawei vyvíja technológiu, ktorá dokáže odhaliť problémy so zrakom u detí

Huawei pracuje na technológií, ktorá dokáže odhaliť problémy so zrakom u detí pomocou umelej inteligencie.Nová technológia sa volá Track AI a spolupracuje na nej s poprednými lekárskymi inštitúciami IIS Aragon a DIVE Medical. Systém je založený na umelej inteligencií a je určený na diagnostiku skorých príznakov poškodenia zraku detí.

Na zistenie zrakových porúch sa na prístroji Huawei Matebook E spustí softvér DIVE (Devices for an Integral Visual Examination) na monitorovanie a sledovanie zraku každého oka. Funguje to podobným princípom, ako návšteva očného lekára - pacient sa pozerá na stimuly, určené na testovanie rôznych aspektov vizuálnej funkcie. Údaje zozbierané z pohľadu pacienta sa následne spracujú smartfónom Huawei P30 pomocou algoritmu Huawei HiAI na identifikáciu potenciálnych indikátorov zrakového postihnutia.

„Zaviazali sme sa vyvinúť nástroj, ktorý bude hodnotiť vizuálnu funkciu u malých detí a identifikovať zrakové postihnutie,“ povedala Victoria Pueyo, detská očná lekárka, DIVE Medical., pričom podčiarkla úlohu najnovších technológií: “S podporou Huawei a umelej inteligencie sme sa významne priblížili tejto vízii. Naším cieľom je implementovať technológiu globálne, vďaka čomu budeme schopní identifikovať každý typ zrakového postihnutia.“

Ako to funguje?

Deti so zrakovým postihnutím majú v porovnaní s deťmi s normálnym zrakom rozdielne spôsoby videnia. DIVE dokáže zozbierať údaje o polohe zraku na základe vedecky navrhnutých vizuálnych podnetov. Interpretácia týchto údajov však môže byť pre nešpecializovaných zdravotníckych pracovníkov náročná. Tento problém rieši umelá inteligencia: pomocou nej môžu byť počítače “vyškolené” na identifikáciu abnormálnych vzorov zraku.

Track AI stavia na schopnostiach open-source platformy TensorFlow od spoločnosti Google v kombinácii s Huawei HiAi. Aplikácia na smartfóne je prenosná, nevyžaduje pripojenie Wi-Fi a prijíma dáta v reálnom čase. Bezprecedentné schopnosti smartfónu Huawei umožňujú Track AI používať na celom svete - od oftalmológa v nemocnici v Spojenom kráľovstve až po dedinského lekára v odľahlej oblasti Afriky.

Rozvoj systému, založeného na umelej inteligencii, si vyžaduje zhromažďovanie údajov od tisícok detí. Výskumné centrá v súčasnosti zbierajú údaje z testovania v piatich krajinách na 3 kontinentoch (Čína, Mexiko, Spojené arabské emiráty, Španielsko a Spojené kráľovstvo). Akonáhle sa zhromaždí množstvo údajov, ďalším krokom bude “tréning” neurónových sietí. Prototyp zariadenia bude v priebehu roka 2019 pilotne otestovaný. S plánmi na plošné zavedenie sa počíta od roku 2020.

Zdroj: Huawei, ANDROIDCOMMUNITY