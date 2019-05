Huawei stratil prístup k Androidu a Google!

Huawei sa dostáva do väčších a väčších problémov. Podľa posledných informácií, ktoré zverejnil portál Androidauthority, Google pozastavil spoluprácu s Huawei s okamžitou platnosťou. Podľa Reuters, Huawei Technologies Co Ltd stratí okamžite prístup k updatom Androidu a tak isto stratí prístup k aplikáciám ako Google Play a Gmail.

Podľa vyjadrenia Google sa toto obmedzenie dotkne všetkých nových smartfónov od dnešného dňa. Smartfóny, ktoré sa aktuálne predávajú budú naďalej dostávať updaty a budú mať prístup k spomínaným aplikáciám Google Play a Gmail. Rovnaké obmedzenia sa dotknú aj sesterskej firmy Honor.

Toto obmedzenie prichádza po tom, čo sa Huawei dostal na black list na príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa.

Aká bude budúcnosť Huawei a Honor zariadení v Európe sa ukáže až časom - bez Android OS tu však budú pravdepodobne nepredateľné.

Zdroj: Androidauthority