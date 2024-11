Huawei predstavuje HarmonyOS Next: Nový začiatok bez Androidu

Nová éra sa začína! Bude však odvážny krok Huawei-u úspešný?

Čínsky technologický gigant Huawei sa rozhodol pre odvážny krok a predstavil svoj najnovší mobilný operačný systém HarmonyOS Next, ktorý je úplne nezávislý od akéhokoľvek open-source kódu Androidu. Tento krok je reakciou na americké obchodné obmedzenia, ktoré Huawei výrazne sťažili využívanie zahraničných technológií. HarmonyOS Next je výsledkom niekoľkoročného vývoja a predstavuje významný míľnik v snahe spoločnosti vybudovať vlastný ekosystém. Spoločne s novým operačným systémom Huawei predstavil aj sériu smartfónov Mate 70, ktoré sú vybavené čipmi vyrobenými výlučne v Číne.

Huawei verí, že HarmonyOS Next umožní spoločnosti ďalej inovovať a konkurovať na globálnom trhu, aj napriek geopolitickým obmedzeniam. Nový operačný systém by mal priniesť zvýšený výkon a lepšiu integráciu s ostatnými zariadeniami Huawei. Zatiaľ však zostáva otázne, ako rýchlo sa HarmonyOS Next dokáže presadiť a či si získa dostatočnú podporu vývojárov. Napriek tomu je uvedenie HarmonyOS Next významným míľnikom v technologickom vývoji a môže inšpirovať aj ďalšie spoločnosti k väčšej nezávislosti.

Zdroj: Engadget,