Huawei predstavila svoj vlastný operačný systém - HarmonyOS

Čínska spoločnosť Huawei dnes oficiálne predstavila na konferencii HDC 2019 svoj vlastný operačný systém s názvom HarmonyOS, ktorý bude voľne šíriteľný (podobne ako Android). Nový operačný systém teda nájdeme nielen v smartfónoch, ale aj v počítačoch, tabletoch, inteligentných smart hodinkách a ostatných zariadeniach. Na domácej pôde nesie originálny názov HongMengOS, no vo svete bude známy ako HarmonyOS. Dobrá správa pre vývojárov je, že operačný systém je založený na mikro-kernel architektúre a tak sa spolu s aplikáciami jednoducho prispôsobí danému zariadeniu a teda nebudú potrebné ďalšie veľké úpravy.

HarmonyOS prináša rozšírenú podporu aj pre Android aplikácie, či rôzne iné programovacie jazyky. Spoločnosť uviedla, že ich nový systém má byť taktiež bezpečnejší a stabilnejší ako Android.

Nakoľko je HarmonyOS ešte v štádiu vývoja, spoločnosť by zatiaľ rada ponechala vo svojich smartfónoch systém Android. Pravdepodobne až budúci rok by sme sa mali dočkať postupného príchodu HarmonyOS do smartfónov a ostatných zariadení.

Zdroj: Huawei