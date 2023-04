Huawei predstavil vlastný ERP systém

Spoločnosť Huawei prichádza s vlastnými riešeniami, aby si uľahčila "život" po zavedení sankcií.

Obchodná a technologická vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou zasiahla aj spoločnosť Huawei. Vďaka tomu výrobca smartfónov prišiel o prístup k "západným technológiám". To sa dotklo spoločnosti na rôznych úrovniach, nevynímajúc ERP, teda systém plánovania podnikových zdrojov. Tieto komplexné ERP systémy poskytujú napríklad spoločnosti akými sú Oracle alebo SAP. Lenže vďaka vyššie spomenutým sankciám, spoločnosť Huawei stratila prístup pre používanie ERP systémov od zahraničných poskytovateľov.

To priviedlo čínskeho technologického giganta k tomu, aby vytvoril vlastný ERP systém s názvom metaERP. Bohužiaľ zatiaľ nie je známe meno, akého "západného" dodávateľa používala spoločnosť Huawei pôvodne. Nový ERP systém budovala čínska spoločnost takmer tri roky a má byť schopný zvládnuť rôzne obchodné scenáre. MetaERP má zároveň zvládnuť obhospodáriť až 80 percent podnikania výrobcu smartfónov. Systém je podľa spoločnosti schopný pracovať aj s ďalšími databázami, ktoré Huawei používa - GaussDB a EulerOS.

Čínsky technologický gigant Huawei sa zatiaľ nezmienil o možnosti poskytovania metaERP systému iným spoločnostiam. V prípade, že by to výrobca spravil, išlo by o zaujímavú konkurenciu pre SAP alebo Oracle.

