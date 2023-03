Huawei P60 Pro nebude až tak výkonný

Novinka by mala prísť na trh so starším čipsetom.

Prémiový smartfón P60 Pro od spoločnosti Huawei pre tento rok by mal údajne používať generačne starší procesor, než jeho konkurenti. Podľa pomerne spoľahlivého "leakera" vystupujúceho pod prezývkou WangzaiKnows, by mal čínsky výrobca smartfónov siahnuť pod procesore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tipér túto informáciu priamo nepovedal, namiesto toho zverejnil fotografiu, podľa ktorej by mal pripravovaný smartfón používať grafický čip Adreno 730. To by malo naznačovať, že spoločnosť Huawei mala siahnuť po generačne "slabšom" procesore.

Chystaná novinka bude mať stále výkonu na rozdávanie, lenže bude mierne zaostávať za novými "vlajkami" konkurencie. Napríklad spoločnosť Samsung používa mierne upravený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ktorý ponúka významný nárast výkonu. Po rovnakom procesore siahla aj spoločnosť Xiaomi pre 13 sériu prémiových smartfónov a aj ďalší výrobcovia plánujú predstaviť svoje najvýkonnejšie zariadenia s týmto čipsetom. Bežný používateľ by si rozdiel nemal všimnúť, rozdiel by mal byť badateľný hlavne v syntetických benchmarkových testoch.

Zdroj: GizChina,