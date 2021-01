Huawei P50 nemusí byť prvý model s HarmonyOS, aspoň podľa slov tipéra.

Prvé zariadenie s operačným systémom Harmony nemusí byť smartfón najvyššej triedy Huawei P50, ale ani obyčajný smartfón. Huawei pomaly, ale isto dokončuje práce na HarmonyOS, ktorý je aktuálne vydaný v beta verzii pre vývojárov. Jeho pokrytie má byť široké od IoT (Internet vecí), cez smartfóny, až po smart televízie. Podľa nedávnych informácií je jadro systému postavené na operačnom systéme Android, ktorý je vyvíjaný americkou spoločnosťou Google. Práve to by malo súvisieť s tým, o čom taktiež čínska technologická spoločnosť "hovorí", a to, že HarmonyOS bude podporovať aj aplikácie vytvárané pre operačný systém Android.

Podľa slov tipéra PengPeng na sociálnej sieti Weibo, by sa malo zariadenie predávať jedinečným spôsobom a tak isto by malo ísť o niečo mimoriadne. Zároveň by sa malo zariadenie predávať v rámci rôznych predajných kanálov, či už pôjde o e-shopy, ale aj klasické kamenné predajne. Podľa tipéra sa máme na čo tešiť a má ísť o výnimočné zariadenie s týmto operačným systémom.

Tohtoročný nástupca model P50 by mal byť predstavený v prvom štvrťroku a malo by už mať pred-inštalovaný HarmonyOS vo verzii 2.0. Taktiež už prebieha beta testovanie pre modely Huawei P40, Huawei Mate 30 a Huawei MatePad v Číne. Zároveň je očakávané, že prvé predstavenie smartfónov bude v Číne. Kým sa ale zariadenia s novým operačným systémom dostanú na globálny trh, tak si nejaký čas počkáme.

