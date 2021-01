Huawei P50 bude pravdepodobne používať procesor Kirin 9000

Čínsky gigant Huawei stále odoláva veľkému tlaku v obchodnej vojne, aj keď americké embargo výrazne obmedzilo jeho veľkolepé plány.

Najmä strata prístupu k výrobným linkám TSMC je pre firmu fatálne, pretože momentálne nemajú kde vyrábať svoje pokročilé procesory Kirin 9000. Tých pred nástupom embarga stačili kúpiť do zásoby len približne 9 miliónov kusov a veľa analytikov predpokladala, že im čoskoro dôjdu. To našťastie ešte stále nie je aktuálne a podľa posledných správ by im mali procesory Kirin 9000 vystačiť aj na chystanú sériu špičkových Huawei P50. Informácie pochádzajú od leakera Digital Chat Station. Podľa jeho slov by Kirin 9000 mal využívať okrem Huawei P50 aj Huawei Mate X2, tablet Huawei MatePad Pro 2 a tiež posledná verzia série Mate 40. Tou by mal byť model Huawei Mate 40E, ktorý tiež dostane iný senzor hlavného fotoaparátu. Pravdepodobne im dochádzajú skladové zásoby aj v tejto oblasti a tak dodávaný upravený 50 MPx Sony IMX700 nahradí nemenovaný 64 MPx model.

Inak ale informácie o Huawei P50 vyzerajú veľmi nádejne. Základná verzia by údajne mala mať 90 Hz displej a Pro variant potom hneď 120 Hz. Nepotvrdili sa ani špekulácie o konci spolupráce s Leica, a fotoaparáty by tak opäť mali byť výborné, ako aj po minulé roky. Hovorí sa aj hneď o štvorici surround reproduktorov alebo 66W klasickom nabíjaní, alebo 50W bezdrôtovému nabíjaní. Taktiež sa hovorí aj o plánovanom 135W nabíjaní, ale pred finálnym uvedením má pred sebou ešte veľa rôznych zážažových testovaní. Každopádne ešte Huawei nič nevzdáva a rozhodne vraj neplánuje predať svoju mobilnú divíziu.

