Huawei P40 by mal ponúknuť „iba“ 52 MPx snímač Sony

Samsung Galaxy S20 Ultra a Xiaomi Mi 10 Pro sa nám už predstavili so svojimi 108 MPx hlavnými fotoaparátmi a zdá sa, že ultra vysoké rozlíšenie senzora sa stáva novým trendom. Otázkou je však či bude séria Huawei P40, známa svojimi špičkovými fotografickými zručnosťami, postupovať rovnakou cestou. Podľa posledných informácií pravdepodobne nie.

Posledné správy totiž naznačujú, že nadchádzajúca séria Huawei P40 môže byť vybavená senzormi Sony IMX700 CMOS. Tento senzor by mal mať rozlíšenie 52 MPx, takže menej ako polovica z rozlíšenia predtým spomenutých Galaxy S20 Ultra a Xiaomi Mi 10 Pro. Senzor by stále používal rovnaký farebný filter RYYB, aký sme videli u Huawei P30 Pro. Sony IMX700 má veľkú 1/1,33 senzorovou oblasť s podporou 16-pixelovou binning technológie (4×4). Inými slovami, najväčšia jednotka veľkosti fotocitlivých pixelov môže byť kombinovaná na približne 4,48 μm. Pre porovnanie, senzor Galaxy S20 Ultra podporuje integráciu 9 pixlov (3×3) v hlavnom snímači, s jediným veľkým pixelov až 2,4 μm. V prípade Xiaomi senzor HMX podporuje integráciu 4 pixlov (2×2), s veľkosťou jedného pixelu 1,6 μm.

Podľa informácií, ktoré sa doteraz objavili, by teda budúca vlajková loď Huawei P40 mala mať výhodu oproti ostatným nedávno oznámeným dvom telefónom. Senzor od Sony s väčšou veľkosťou jedného pixelu 4,48 μm by skutočne mal byť schopný produkovať lepšie snímky za zhoršených svetelných podmienok. V porovnaní s 2,4 μm a 1,8 μm od spoločnosti Samsung. Navyše P40 Pro by mal ponúknuť taktiež ultraširokouhlý 40 MPx objektív a TOF. Aké sú očakávania a predpoklady? Bude opäť Huawei kraľovať v mobilnej fotografii a to „iba“ s 52 MPx snímačom od Sony, alebo nie? To sa zrejme dozvieme už čoskoro.

Zdroj: GCh