Huawei P30 Pro odtestovaný v testoch DXOMARK

Novinka od spoločnosti Huawei P30 Pro prešla testom fotoaparátov v DxOmark a umiestnil sa na prvom mieste. Doteraz prvú priečku obsadzovala až trojica telefónov - Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 pro a Samsung Galaxy S10+ so 109 bodmi. Tie sa teraz musia uspokojiť s druhou priečkou, pretože na prvé miesto sa dostal Huawei P30 Pro so 112 bodmi. Huawei ma tak v prvej desiatke DxOmark teste už štvoricu telefónov. Po dva telefóny majú zhodne Xiaomi so Samsungom a po jednom telefóne ma Apple s HTC.

Huawei kampaň na model P30 od začiatku stavala na jeho fotoaparáte, preto prvenstvo v teste fotoaparátov nie je také prekvapenie. Skôr by bolo prekvapením, že sa na prvé miesto P30 Pro nedostane.

Zdroj: DXOMARK