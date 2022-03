Huawei možno dostane 5G do smartfónov

Huawei možno obíde zákaz uvalený Spojenými štátmi americkými.

Čínsky technologický gigant Huawei pravdepodobne našiel spôsob ako dostať 5G technológiu do 4G smartfónov a to aj napriek zákazu. V súčasnosti výrobca smartfónov nemôže používať 5G technológiu vo svojich zariadeniach, ale spoločnosť Huawei prišla s nečakaným nápadom a 5G modem sa bude nachádzať mimo zariadenia. Samotný modem bude súčasťou krytu na smartfón. Bohužiaľ, bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe ako by tento kryt mal fungovať. Pravdepodobne bude napájaný cez USB-C konektor. Zároveň sa dá očakávať, že signál prijímaný pomocou tohto krytu nebude tak kvalitný, ako keby bol súčasťou smartfónu.

Niektoré krajiny sa už zaviazali obmedziť svoju závislosť na technológiách dodávaných spoločnosťou Huawei. Jednou z takých krajín je aj Spojené kráľovstvo, ktoré pravdepodobne nie je schopné splniť daný záväzok do roku 2023. Krajina mala znížiť využívanie zariadení vyrobených čínskym výrobcom na úroveň 35 percent. Jednou z volieb, prečo sa mobilný operátori rozhodli pre tohto výrobcu bola hlavne cena. Samotní operátori toto nariadenie kritizovali, nakoľko prípadnú výmenu zariadení bude v konečnom dôsledku znášať zákazník.

Zdroj: Gizchina,