Huawei Mate 40 bude zrejme posledný s procesorom Kirin

Ako už býva nepísaným pravidlom, na jeseň budú predstavené ďalšie vlajkovej telefóny spoločnosti Huawei.

Asi nie je potrebné dodávať, že séria Mate 40 je už v prípravách a prvé informácie o parametroch jednotlivých telefónov sa už pomaly začínajú objavovať. Jeden zo zástupcov spoločnosti už potvrdil, že telefóny bude poháňať procesor „domácej“ produkcie. Preto by sme u týchto modelov mohli počítať s procesorom HiSilicon Kirin 9000. Vzhľadom k tomu, že Kirin 9000, ktorým bude pre sériu Mate 40 osadený, bude jedným z najvýkonnejších procesorov s podporou 5G sietí, vyvinutú umelou inteligenciou, GPU a NPU, pôjde skutočne o špičkové zariadenia. Je tu však jedno malé, napriek tomu však významné „ale“. Podľa Richarda Yu, šéfa Huawei Consumer Business Group, dosť možno pôjde o posledné telefóny s procesormi Kirin. Samozrejme sa nie je čomu diviť. Spoločnosť Huawei je výrazne postihnutá americkými sankciami.

Tie majú vplyv nielen na používanie softvéru, teda na GMS spoločnosti Google. Odrážajú sa aj na používanie hardvérových prvkov ako sú procesory. V septembri sa situácia ešte vyhrotí a Huawei bude mať stopku na výrobu procesorov, ktorú im obstarávajú továrne TSMC. Pretože výroba procesora Kirin 9000 je už v behu a do septembra by ho malo byť vyrobené dostatočné množstvo na pokrytie telefónov série Mate 40, nie sú tieto modely v ohrození. Aká však bude ďalší budúcnosť? V tejto chvíli ťažko povedať, o výhľadoch do budúcnosti nehovoria ani zástupcovia Huawei. Spoločnosť síce už presunula objednávky na procesory Kirin 710A k čínskemu výrobcovi SMIC, ale tento producent nemá technológie na výrobu procesorov založených na 7 nm alebo 5 nm. V zálohe by mohol byť ešte MediaTek, ale ani tu nie je zatiaľ nič jasné, pretože sa zrejme aj v tomto prípade bude USA snažiť výrobu procesorov pre Huawei zastaviť.

Zdroj: GCh