Huawei má naberať zamestnancov v Rusku

Po odchode mnohých zahraničných firiem z Ruska, ostalo veľa ľudí bez práce.

Chvíľu po začiatku rusko-ukrajinského konfliktu opustilo ruský trh veľa zahraničných firiem, čo malo za dôsledok nárast nezamestnanosti. To sa má pravdepodobne zmeniť, nakoľko čínska spoločnosť Huawei má začať robiť nábor zamestnancov v Ruskej federácii. Podľa informácii ruských novín Kommersant, má technologická firma v súčasnosti prijať do zamestnania až 814 nových pracovníkov. To má predstavovať až 49-percentný nárast oproti minulému roku.

Čínsky technologický gigant má teda až štvornásobne zvýšiť počet zamestnancov. Ruská pobočka má zároveň získať zamestnancov s vysokou odbornosťou v oblasti informačných technológií, ale aj v telekomunikáciách. Tak isto má narásť aj počet servisných technikov, pričom voľné miesta budú zaplnené aj študentami vysokých škôl a stážistami.

Po odchode západných firiem z ruského trhu začínajú dominovať čínske spoločnosti, ktoré sa rozhodli využiť túto situáciu. To znamená takmer 42 percentný nárast predajov pre firmy, akými sú napríklad Xiaomi, Oppo, Realme a Honor. Dieru na trhu využila aj spoločnosť Samsung, ktorej tiež stúpli predaje.

Zdroj: Gizchina,