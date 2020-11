Huawei ide stavať novú továreň na čipy aby obišli zákaz od USA

Huawei sa chce spoľahnúť na vlastnú továreň a zároveň sa vyhnúť zákazu zo strany USA.

Čínsky technologický gigant aktuálne zažíva ťažké časy, o ktoré sa im postarali Spojené štáty americké pod vedením aktuálneho prezidenta Trumpa. Ten ich obvinil zo špionáže, čo ale doteraz nebolo nikde oficiálne potvrdené. Huawei týmto obvinením získal zákaz prístupu k technológiám zo strany USA.

To sa teraz snaží spoločnosť zo Shenzenu obísť tým, že ide stavať novú továreň na výrobu čipov, namiesto toho, aby sa spoliehala na TSMC. Výskum a vývoj bude prebiehať interne a bude podporovaný čínskou vládou. Už začiatkom roka 2021 chcú vyrábať prvé 28nm čipy vhodné pre IoT. V roku 2022 by radi vyrábali čipy o veľkosti 20nm, ktoré by boli vhodné pre 5G technológiu. Nie je doposiaľ jasné, či sa v blízkej dobe Huawei prepracuje k 5nm technológií vhodnej pre mobilné zariadenia.

Zdroj: GSMArena,