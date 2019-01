Huawei Honor hodinky - nie len Xiaomi to vie...

Jedni z najobľúbenejších a cenovo dostupných smarthodiniek vyrába čínska spoločnosť Xiaomi - model Amazfit a Stratos. Dnes však má konkurenciu v podobe smarthodiniek Huawei Honor.

Do výbavy týchto hodiniek patrí NFC čip, GPS čip, výdrž batérie 1 týždeň, či ponorenie do vody až do hĺbky 50 metrov. Hodinky dokážu merať rôznu záťaž pri desiatich športoch, 24/7 meranie tlaku a navyše skvelo vyzerajú. K hodinkám je možné dokúpiť viacero náhradných náramkov a zladiť ich so svojim oblečením.

Hodinky stoja aktuálne 132 eur.

Spolu s Harvardskou univerzitou bol navrhnutý systém na sledovanie spánku, ktorý dokáže dokonca navrhnúť nejaké opatrenia v prípade ak váš spánok nie je ideálny.

