Huawei dnes predstavil dvojicu smartfónov P30 a P30 pro

Huawei dnes v Paríži predstavil očakávané novinky P30 a P30 Pro. Hlavným lákadlom nových modelov sú ich fotoaparáty. P30 disponuje na zadnej strane trojicou fotoaparátov a P30 Pro až štvoricou fotoaparátov.

CEO Huawei Consumer Business Group Richard Yu sa o dvojici noviniek vyjadril takto:

„Najnovšia séria Huawei P30 predstavuje zásadný posun po desaťročiach vývoja technológie

digitálnych fotoaparátov. Jej schopnosti prepíšu pravidlá a zmenia vnímanie spotrebiteľov v

oblasti mobilnej fotografie. Inovácie, ako napríklad snímač Huawei SuperSpectrum Sensor či

objektív SuperZoom Lens, posúvajú latku vyššie nielen v oblasti fotografie, ale výrazne zlepšujú

aj snímanie videí. Séria P30 svojimi schopnosťami reprodukcie obrazu nastavuje štandard pre

niekoľko nasledujúcich generácií smartfónov“

Huawei nešetril chválou na nových telefónoch a podľa nich nová P30tka posunie hranice mobilného fotografovania na novú úroveň a ponúkne inovatívne riešenia, ktoré nemá žiadny iný výrobca. Za normálnych okolností, by som to komentoval slovami, že ide len o "silácke reči", ktoré patria ku každej prezentácií, no v prípade Huawei to nenapíšem. Pretože práve Huawei už niekoľko krát dokázal, že sa neboja ísť do nepreskúmaných vôd a skúsiť niečo, čo iný výrobcovia ešte neskúsili. Nakoniec aj ich posledná vlajková loď Mate 20 Pro si celosvetovo vyslúžila titul najinovatívnejšieho telefónu.

Poďme si priblížiť čo sa vie o novej P30 Pro. Vybavený je päticou fotoaparátov (jeden v predu, štyri vzadu), OLED displejom, Kirin 980 procesorom, až 8 GB RAM a 512GB ROM, akustickým displejom, verziou androidu 9 s nastavbou EMUI 9.1 a 4200 mAh baterkou s podporou QuickCharge a wireless charge.

Fotoaparát:

Ako som spomenul, P30 Pro disponuje v zadu trojicou fotoaparátov v kominácií 40MP, 20MP a 8MP snímačov.

40MP fotoaparát, označovaným ako SuperSpectrum, prešiel zmenou v RGB schéme. Huawei nahradil zelené pixely za žlté. Podľa nich to má veľký vplyv na dve veci. Citlivosť na svetlo (ISO hodnota sa zastavila až na čísle 409600) a zaznamenanie farieb v tme. Výsledkom by mali byť kvalitnejšie a detailnejšie fotografie pri zhoršených svetelných podmienkach.

20MP fotoaparát poznáme aj z predchádzajúcich modelov. Ide o ultraširoký fotoaparát

Najzaujímavejším z trojice fotoaparátov je ten 8MP. Už jeho uloženie neštandardné. Senzor je v tele uložený pod 90 stupňovým uhlom aby sa maximalizovala ohnisková vzdialenosť pri minimalizovaní výšky fotoaparátu. Tento fotoaparát disponuje funkciou Super Zoom a poskytuje 5 násobný optický zoom, 10 násobný hybridný zoom bez straty kvality a až 50 násobný digitálny zoom.

Posledný snímač ma názov Time-of-Flight (ToF). Snímač zachytáva informácie o hĺbke poľa a umožňuje mimoriadne precízne rozčlenenie obrazu. Vďaka presnému meraniu vzdialenosti snímač dokáže simulovať viacero úrovní bokeh efektu - od zaostreného pozadia až po krémové rozostrenie v štýle Leica.

Predný fotoaparát má 32MP snímač.

Video:

Huawei pracoval aj na vylepšení videa. Podstatná zmena je kombinácia videa s fotoaparátom. Dokážete tak napríklad počas nakrúcania aktivovať zoom bez straty kvality Vylepšila sa aj stabilizácia videa, tá sa dočkala okrem optickej stabilizície (OIS) aj hybridnej AI stabilizácie (AIS).

Novinkou je aj Dual-View režim. V ňom môžete nasnímať ultra širokouhlý klip a zároveň záber so zoomom a nemusíte si už vyberať medzi panorámou a detailom.

Displej:

P30 Pro dostal zahnutý OLED FHD+ displej s jemným rozlíšením 2340x1080px. Displej zaberá takmer celú prednú stranu a narúša ho miniatúrne vykrojenie v tvare kvapôčky. V nej sa nachádza predná kamera a senzory na odomykanie tvárou. Reproduktor je umiestnenú v displeji.

Do P30 PRO Huawei osadil svoj najvýkonnejší procesor Kirin 980. RAM bude vo veľkosti 6GB alebo 8GB. Záleží od varianty. Interné úložisko sa bude pohybovať od 128GB do 512 ROM. Operačný systém je Android 9 s nadstavbou EMUI 9.1. Farebné prevedenia modelov budú Breathing Crystal, Aurora a Black.

Cena modelu P30 Pro je 899€ (6GB RAM + 128GB ROM) alebo 999€ (8GB RAM + 256GB ROM). Oficiálny predaj na Slovensku bude spustený 1. apríla.

Od dnešného dňa majú záujemcovia možnosť si novinky predobjednať a získať hodnotné príslušenstvo navyše. Pri predobjednávke modelu P30 alebo P30 Pro prostredníctvom slovenských operátorov získate k smartfónu aj inteligentné hodinky Huawei Watch GT a nárok na bezplatnú výmenu displeja po dobu 90 dní odo dňa registrácie v aplikácií HiCare. Pre získanie možnosti bezplatnej výmeny displeja je potrebné zaregistrovať sa najneskôr 15.4.2019.

Zdroj: Huawei