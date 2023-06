Huawei chce obnoviť produkciu čipov

Čínska spoločnosť kedysi vyrábala širokú škálu čipov pre rôzne elektronické zariadenia.

Pred americkými sankciami mala čínska spoločnosť Huawei pomerne úspešnú produkciu čipov pre rôzne elektronické zariadenia. Firma vyrábala čipy nielen pre smartfóny (Kirin), ale aj pre umelú inteligenciu (Ascend), či servery (Kungpeng). To nebolo samozrejme všetko a spoločnosť vyrábala aj čipy pre použitie v 5G sieťach (Balong a Tiangang), routery, IoT zariadenia a procesory na spracovanie videa a zvuku. Vďaka širokej rôznorodosti vo výrobe, dokázalo byť Huawei pomerne samostatné bez potreby spoliehať sa na ďalších dodávateľov.

Leaker na čínskej sociálnej sieti Weibo naznačil, že tamojší technologický gigant pravdepodobne našiel cestu, ako "oživiť" výrobu čipov. Lenže tu treba poznamenať, že procesory pre smartfóny to zatiaľ nebudú. Obnovená výroba by mala zatiaľ zahŕňať Ascend, Balong, Kungpeng a Tiangang. Výrobca zároveň hľadal spôsob obnovenia výroby procesorov Kirin, ktoré patrili vo svojej dobe k špičke. Spoločnosť Huawei síce už nedávno obnovila výrobu "kirinov", ale jednalo sa len oživenie série 710 vyrobenej 14 nm technológiou.

To ako vieme sa nemôže rovnať vyspelým čipsetom konkurencie v podobe MediaTeku a Qualcommu. Napriek tomu sa čínsky technologický gigant nevzdáva a snaží sa nájsť spôsob, ako vrátiť výrobu do "starých koľají". V prípade, že sa Huaweiu podarí obnoviť produkciu je možné, že by spoločnosť predávala čipy aj tretím stranám.

Zdroj: Gizchina, HuaweiCentral,