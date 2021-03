Huawei chce licenčné poplatky od Apple a Samsungu

Huawei je ťažko postihnutý krízou a ešte viac americkými banmi na americké komponenty. Hľadá tak príjmy inde.

Huawei posledné roky je ťažko postihnutý zo strany USA a stratil prístup k rôznym čipom a patentom. Firma bola obvinená za to, že špehuje pre čínsku vládu. Čo sa samozrejme odzrkadlilo na veľkej finančnej strate. Prvým riešením bol odpredaj mobilnej divízie Honor, no očividne to firme na zotavenie sa nestačí. Po novom sa rozhodla, že bude vyberať poplatky za patenty a licencovať 5G sieť.

Samsung či Apple by mal platiť Huaweiu okolo 2.5 amerického dolára za jeden predaný smartfón. Ceny by mali byť nižšie ako vyberá Qualcomm či Nokia. Za roky 2019 – 2021 spoločnosť dúfa, že vyberie 1.2 – 1.3 miliardy dolárov. Huawei vlastní až 3007 patentov na 5G sieť, teda až 18.3% všetkých patentov.

Zdroj: arstechnica