Huawei budúci rok nevyrobí žiaden Kirin procesor

USA trvajú na svojom zákaze.

Pomerne nedávno sa objavili informácie o tom, že by mohol čínsky technologický gigant Huawei začať vyrábať svoje procesory - HiSilicon Kirin. Bohužiaľ to tak nie je, aj napriek počiatočnej informácii. Tá totiž dávala nádej, že by mohol výrobca smartfónov pokračovať vo výrobe svojich procesorov do smartfónov. Podľa nedávnej správy, môže totiž čínsky výrobca získať prístup k najnovším technológiám, takže môže výrobca napríklad nakupovať mobilné ARM procesory od spoločnosti Qualcomm. Tu ale vzniká problém, pretože spoločnosť Huawei doposiaľ nemá prístup k 5G technológiám. Výrobca smartfónov síce môže používať vo svojich smartfónoch najnovšie CPU Qualcomm Snapdragon, ale tie musia byť vybavené maximálne 4G technológiou.

Samotnú fámu spoločnosť Huawei poprela. Problémom má totiž byť, že ak by chcel čínsky technologický gigant vyrábať svoje procesory, musel by sa spoľahnúť na domovskú spoločnosť SMIC. Lenže, tá aktuálne nedokáže prekonať 14 nm výrobný proces. Takže výkonovo, ale aj energeticky by nové Kirin procesory zaostávali oproti tým, ktoré vyrába napríklad spoločnosť TSMC. Tá mimochodom postupne prechádza na 1 nm výrobný proces, čo bude pravdepodobne dôvod, prečo sa čínsky technologický gigant rozhodol nepokračovať vo výrobe procesorov vo vlastnej réžii. Výrobca má ale dúfať, že Spojené štáty americké zvoľnia zo svojich obmedzení.

Zdroj: Gizchina,