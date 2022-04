Huawei bude stohovať čipy

Huawei chce stohovaním čipov ostať naďalej konkurencieschopným.

Nedávna konferencia spoločnosti Huawei - Huawei 2021, priniesla zaujímavú novinku do sveta technológií. Tou je takzvané "stohovanie čipov", ale o čo presne ide? Čínska spoločnosť chce týmto krokom udržať svoje budúce produkty naďalej konkurencieschopné. Vďaka tomu dokážu byť menej pokročilé procesy výkonnejšie. Presnejšie má ísť zo zväčšenie plochy čipu a jeho následné skladanie do výšky. Týmto procesom by malo dôjsť k navýšeniu výkonu. Vďaka tomu by si mala technologická spoločnosť udržať svoju konkurencieschopnosť na trhu a zároveň udržať krok s výkonnými čipmi ostatných výrobcov.

Nasadenie nových čipov vyrobených touto technológiou by malo prebehnúť v blízkej dobe. Lenže je tu aj pár problémov, s ktorými si musí čínsky výrobca elektroniky poradiť. Jedným z takých problémov je energetická náročnosť, s ktorou ruka v ruke súvisí aj zvýšená produkcia tepla. Pritom sa tu otvára ďalšia otázka a tou je: Kde ich plánuje spoločnosť Huawei nasadiť? V prípade využitia takýchto čipov v smartfóne, by mohli vzniknúť problémy s výdržou batérie, a bola by potrebné nové riešenie vnútornej konštrukcie zariadenia, nakoľko predmetné čipy budú väčšie.

Čínska spoločnosť Huawei sa jednoznačne nevzdáva a naďalej chce byť solídnym konkurentom vo svete technológií, hlavne komunikačných.

Zdroj: Gizchina,