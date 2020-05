Huawei bude na čiernej listine USA až do mája 2021

Zákaz obchodovania amerických spoločností s čínskym Huawei sa predĺži o rok, rozhodol o tom americký prezident Donald John Trump.

Začiatkom minulého roka sa administratíva prezidenta Trumpa rozhodla zaradiť spoločnosť Huawei do blacklistu čo znamená, že čínska spoločnosť nemôže obchodovať s americkými spoločnosťami. Jeden z najvýraznejších dôsledkov je absencia Google služieb v telefónoch (napríklad P40 séria ich nemá), takisto je dôsledkom absencia platenia smartfónom (cez Google Pay). Hoci chýbajúce Google služby mnohí uvítajú (napríklad s dôvodom, že nebudú sledovaní Googlom čo má svoje opodstatnenie a bez ich služieb sa dá jednoducho fungovať), horšie je to pre používateľov, ktorí si zvykli na dennej alebo veľmi častej báze na bezkontaktné platby cez Google Pay. Práve sankcie na spoločnosť môžu za to, že mobilmi Huawei nemožno platiť (nemožno nimi teda realizovať transakcie s americkými kartovými spoločnosťami ako sú VISA a Mastercard, ktoré práve naše banky používajú).

Hoci sa zdalo, že po roku by mohlo prísť k uvoľneniu sankcií a návratu k normálu, práve predĺženie zákazu o ďalší rok z dôvodu „hrozby pre národnú bezpečnosť“ a tiež „sledovaním pre čínsku vládu“ (čo sa však doteraz nepodarilo dokázať a Američania nikdy žiadny dôkaz neposkytli) zmarilo nádeje používateľov. Dokonca pred pár mesiacmi to vyzeralo tak, že americká administratíva bude obmedzenia uvoľňovať až ich postupne zruší. USA síce udelili niektorým (vybraným) americkým spoločnostiam licenciu na konkrétne podnikanie so spoločnosťou Huawei, čo vyvolalo špekulácie, že zákaz spoločnosti Huawei bude čoskoro úplne zrušený. To sa však nestane, pretože USA práve predĺžili zákaz spoločnosti Huawei o rok. To znamená, že spoločnosť Huawei nebude obchodovať s americkými spoločnosťami až do mája 2021.

Predaje čínskej spoločnosti sú však prekvapivo vysoké aj napriek sankciám. V domácej Číne neprekáža používateľom absencia Google služieb. Predaj telefónov v Európe síce trpí, ale jeho predaj v Číne je stabilný. Vo svete sú síce predaje oveľa nižšie, avšak podľa mnohých analytikov sú stále vysoké a prekonali negatívne scenáre, ktoré očakávali. Hoci spoločnosť má svoj vlastný HongMeng OS (Harmony OS), ktorý prichádza s HMS, bude trvať mnoho rokov, kým bude na rovnakej úrovni ako sú Google služby. Pokiaľ však ide o hardvér, tú má zabezpečenú, keďže v telefónoch používa čipy vlastnej výroby „HiSilicon Kirin“ dodávané od taiwanskej spoločnosti TSMC.

Zdroj: GCh