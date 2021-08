Huawei bude môcť používať americké čipy do automobilov

Podľa dobre informovaných zdrojoch, môže Huawei používať čipy určené pre automobilový priemysel.

Americké úrady mali schváliť predaj polovodičových súčiastok v hodnote niekoľkých stoviek miliónoch dolárov. Presnejšie, ide o komponenty pre palubné multimediálne systémy, napríklad displeje alebo senzory. Malo by tak ísť o veľmi kontroverzný krok zo strany Spojených štátov amerických, nakoľko čínsky výrobca smartfónov dostal zákaz využívať americké technológie ešte počas prezidentovania Donalda J. Trumpa. Ak sa informácia potvrdí, tak to bude veľmi dobrá správa pre túto spoločnosť. Pomôže jej to totiž kompenzovať straty spôsobené za stále prebiehajúce obmedzenia.

Huawei aktuálne spolupracuje vo svojej domovskej krajine s troma výrobcami automobilov, pre ktorých vyvíja infotainment. Popritom tento technologický gigant vyvíja aj uzavretý operačný systém pre inteligentné automobily. Predpokladá sa, že v prípade uzavretia zmlúv s dodávateľmi potrebných technológií a komponentov, budú tieto zmluvy platné minimálne štyri roky.

Čínsky technologický gigant je už tri roky na čiernej listine spolu s ďalšími čínskymi spoločnosťami, ktoré majú zákaz používať americké technológie. Huawei sa preto aktívne snaží vykryť straty spôsobené zákazom, ktorý na spoločnosť uvalil bývalý americký prezident Donald Trump. Voči obvineniam sa čínsky výrobca elektroniky bráni, nakoľko tvrdenia o špehovaní a donášaní informácií čínskym výzvedným službám sa doteraz nikdy nepotvrdili.

