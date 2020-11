Huawei aby prežil, tak predáva značku Honor.

Spoločnosť Huawei predáva značku telefónu Honor, aby „zabezpečila“ svoje prežitie.

Po správach o predaji značky Honor sa nakoniec informácie potvrdili a Huawei naozaj predáva značku Honor novému majiteľovi Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Associated Press uvádza, že je „technologickým podnikom vo vlastníctve vláda mesta Shenzhen na juhu.“ Na tomto mieste sa nachádza sídlo spoločnosti Huawei, ako aj množstvo maloobchodných predajcov Honor.

Tým, že vláda Spojených štátov amerických zablokovala spoločnosti Huawei prístup k technológiám potrebným na výrobu smartfónov, tento čínsky gigant sa dostal do existenčných problémov, snažiac zbaviť sa závislosti na amerických technológiách. Huawei predajom "pretrhne" všetky spojenia s Honorom, teda nebude ani v správnej rade značky. Otázne ale je, ako to bude vyzerať s prechodom na Harmony OS, ktorý bol sľúbený aj pre modely značky Honor. Tak isto je otázne či sa aj po odtrhnúť od Huawei-u Honor dostane späť ku Google službám.

Zdroj: Engadget,