HTC predstavilo nový tablet a vôbec sa nepochválilo

Nový tablet od HTC na našom trhu asi neuvidíme.

Taiwanská spoločnosť HTC v úplnej tichosti predstavila nový 10,1 palcový tablet - A101. Bohužiaľ, tablet nie je určený pre náš trh, ale pre rozvojové krajiny. Kedysi špičkový výrobca smartfónov urobil tablet "ehm" dizajnovo zastaraný a vyzerá to tak, ako keby sa HTC zaseklo v časoch minulých. To bohužiaľ platí aj na použitý hardware. Napriek použitým 8 GB RAM a 128 GB vnútornému úložisku, srdce tabletu nebude stíhať, pretože spoločnosť HTC siahla po čínskom výrobcovi procesorov - Unisoc s čipsetom T618. Zadná strana je vybavená až dvoma fotoaparátmi, ktoré budú pravdepodobne len do počtu. Presnejšie ide o hlavný 16 Mpix fotoaparát a 2 Mpix širokoúhly.