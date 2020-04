Hry MAFIA I, II a III budú remastrované

Mafia sa vracia ako remaster.

Spomínate si na rok 2002? V tomto roku vyšiel lokálny klenot a jedna z najlepších dobových hier z našich končín. V Brne sa zrodila fenomenálna séria Mafia na čele s Danielom Vávrom.

Hru dnes od českých bratov vlastní spoločnosť 2K, ktorá prakticky celá stojí za posledným, nie úplne zvládnutým tretím dielom, ktorý, ak si spomínate, som vo svojom čase dokonca recenzoval.

Posledné informácie ukazujú, že sa tento rok objaví MAFIA: DEFINITIVE EDITION. S tými sa poslednú dobu akosi vrece roztrhlo. Každopádne bude to remaster všetkých 3 dielov. Najzaujímavejší by mal byť práve prvý, pretože sa údajne celý prerába do enginu, na ktorom beží MAFIA II a prišli aj vylepšenia. Pôjde teda o titul napísaný od nuly (aspoň vraj). Mafia II získa lepšie nasvetľovanie a 4K textúry, na druhej strane hra vyzerá aj po 10 rokoch prakticky skvele. Mafia III dostane grafický patch a opravu bugov.

Medzi poslednými leakmi na reddite sa spomína, že ak už vlastníte základnú trojku, získate zdarma nielen Definitive Edition ale tiež všetky DLC. Podmienkou pre DE má byť údajne aj vlastnenie MAFIA II pre STEAM, aktualizované budú potom obe dve hry. Každý remaster má stáť približne 25€, alebo ako balík za 55€. V prípade, že vlastníte na steame všetky 3 hry, hra bude zlúčená do novej „MAFIA: DEFINITIVE EDITION“ edície.

Mafia III má dostať nové custscény a dokonca akýsi se/prequel na MAFIA IV. Dátum vydania nie je známy, ale má ísť o „next-gen“ konzolový titul. PlayStation 5 má mať určitú exkluzivitu. MAFIA IV je údajne už vo vývoji ale jej zasadenie je zatiaľ veľká neznáma, spomína sa možno reboot série na čele s inou postavou alebo dokonca pred „Tommom Angelom“.

A potešujúca správa, Hangar 13 už žiadnu Mafiu nevyvíja.

Potešíme aj hráčov na konzole Nintendo Switch. Na Switch by mali vyjsť prvé dva diely pravdepodobne v pôvodnej verzii pre počítač. Port Mafie III potvrdený nie je, vzhľadom na problémy, ktoré mal titul na počítači.

MAFIA II:DE a MAFIA III:DE pre PC vyjde v septembri, pričom v októbri alebo v novembri sa dočkáme MAFIA I:DE a zároveň predaja fyzických kópií trilógie. Switch má prísť až budúci rok. V pláne aj mobilná verzia. Zdá sa, že 2K sa značky len tak nevzdá.

Zdroj: Reddit