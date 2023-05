Hru Homeworld 3 tento rok neuvidíme!

Tvorca znova odkladá vydanie hry.

Je to už 20 rokov, kedy bolo vydané druhé pokračovanie 3D RTS hry Homeworld 2 a odvtedy fanúšikovia tejto série čakajú na tretie pokračovanie. Bohužiaľ tvorca hry už druhýkrát vydanie odložil. Spoločnosť BBI ( BlackBird Interactive) tento odklad zdôvodňuje, ako na sociálnej sieti Instagram, tak aj na Twitteri vyjadrením, podľa ktorého chce hráčom priniesť čo najlepší zážitok. Prvýkrát došlo k odloženiu hry v roku 2022 s tým, že hra bude vydaná počas prvej polovice tohto roku. To sa bohužiaľ nestane a výrobca stanovil nový dátum vydania tretieho pokračovanie tejto stratégie. Podľa spoločnosti by malo byť spustenie predaja zahájené vo februári 2024.

Na hre Homeworld 3 pracuje aj niekoľko bývalých vývojárov z herného štúdia Relic Entertainment. Do vydania tretieho pokračovania chceli autori hry pomôcť zmierniť čakanie fanúšikov vydaním RTS stratégie - Homeworld: Deserts od Kharak (2016). Hra je zasadená pred udalosťami "jedničky", kde vidíme príbeh zjednotenia národu a objavenia "Guidstone-u". Hra získala pomerne kladné hodnotenia, čo pomohlo naštartovať vývoj tretieho pokračovania. Spoločnosti Gearbox a BBI sa zároveň postarali o remastrovanie prvej a druhej časti tejto 3D RTS hry. Bohužiaľ hru Homeworld: Cataclysm je zatiaľ nemožné remastrovať, nakoľko majú "chýbať" binárne súbory. Hráči si môžu skrátiť čakanie hraním hry určenej pre smartfóny (Android aj iOS) - Homeworld Mobile, ktorú vyvíja herná spoločnosť Stratosphere Games.

Zdroj: Instagram, Neowin,