Hráč postavil v hre 8-bitový procesor

Hráč postavil v hre Minecraft 8-bitový procesor, aby v mohol hrať hry.

Hráč populárnej hry Minecraft, s prezývkou - Sammyuri, sa pochválil na službe Youtube videom, kde môžete vidieť ako hrá osem bitové hry. Tvorba samotného procesoru mu zabrala dlhých sedem mesiacov a dostal názov - Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit). Ak by ste si chceli predstaviť tento procesor, ako by vyzeral v reálnom svete, tak len pri predpoklade, že každý blok má dĺžku jeden meter. Procesor by bol veľký ako 20 poschodová budova.

Samozrejme, od tohto virtuálneho procesora nečakajte veľký výkon. Jeho pracovná frekvencia je 1 MHz. Zvyšok počítača tvorí 256 bitov RAM a obrazovka s rozlíšením 32 x 32 pixelov. Hráč vo videu upozorňuje, že hra bola niekoľkokrát zrýchlená, aby bolo poznať viditeľný výsledok tohto virtuálneho počítača. Ide zároveň o nie jediný megalomanský projekt v tejto hre, pretože hráči sa snažia budovať veľké mestá, ale aj planétu Zem v mierke 1:1. Dá sa povedať, že ide o ambiciózne projekty.

Zdroj: InterestingEngineering,