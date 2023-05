Hra World of Goo zavíta na Netflix

Hra z roku 2008 bude remastrovaná, aby ju bolo možné hrať na rôznych rozlíšeniach displejov.

Indie hra z roku 2008 - World of Goo spôsobila vo svojej dobe pomerne veľký ošiaľ. Roztomilá grafika, podarený soundtrack a jednoduchá hrateľnosť spravili z World of Goo obľúbenca v tomto hernom žánri. Zo hrou stojí nezávislé herné štúdio 2D Boy, ktoré v spolupráci so streamovacou spoločnosťou Netflix prinesie World of Goo aj na moderné zariadenia. Predplatiteľov služby určite poteší, že hru si budú môcť zahrať bez ohľadu na výšku mesačného poplatku. Hra bude bez reklám a nákupov v aplikácii.

Hra World of Goo vyšla v roku 2008 pre operačný systém Microsoft Windows a hernú konzolu Nintendo Wii. V priebehu rokov sa dostala aj na mobilné OS - Android a iOS. Hru si môžu zahrať aj používatelia operačných systémov Linux a macOS, ale aj majitelia hernej konzoly Nintendo Switch. Spoločnosť Netflix sa rozhodla spraviť remaster hry, len v rámci grafickej stránky, presnejšie v podpore vyšších rozlíšení zariadení. Takže, ak ste očakávali nové úrovne, musíme vás sklamať. V ničom inom nedošlo k zmene.

V tejto fyzikálnej hre sa zaoberáte stavaním mostov a rôznych iných štruktúr pomocou gulôčok "goo". Pritom každá z týchto gúľ má inú špecifickú vlastnosť. Vašim cieľom je dopraviť čo najviac "goo-ov" do potrubia a popri hraní vás sprevádza jednoduchý príbeh.

Zdroj: Engadget,