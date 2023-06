Hra The Talos Principle 2 má priniesť nové úžasné hlavolamy

Pokračovanie hry zameranej na logiku a myslenie, nás pravdepodobne potrápi ešte viac.

Pomerne nenápadná hra - The Talos Principle vyšla v roku 2015. Získala nemalý počet hráčov, ktorí volali po jej pokračovaní. Prvý diel hry sa odoráva v období, kedy ľudstvo už dávno neexistovalo. Odkaz "človeka" žije ďalej v robotoch. Hra je zaujímavá filozofickou rovinou, ktorá nabáda hráča premýšľať o existencii, viere, vede, strachu z opakovania chýb a podobne. Tieto otázky a úvahy by nás mali takmer určite čakať aj v druhom pokračovaní hry - The Talos Principle.

Podľa herného štúdia Croteam, by sme sa mali tešiť na nové herné prvky. Napríklad by sme mali byť schopný prenášať "myseľ", ale aj manipulovať s gravitáciou. Spoločnosť ďalej tvrdí, že noviniek je ďaleko viac. Môžeme sa tešiť napríklad na "zlaté hádanky", ktoré by mali riadne potrápiť naše mozgy. Vylepšenia by sa mal dočkať aj príbeh, ktorý budeme schopní ovplyvňovať do určitej miery našimi rozhodnutiami. Tieto voľby by zároveň mali vytvárať rôzne konce hry, takže je pravdepodobné, že hru budeme chcieť hrať viac krát, aby sme odkryli všetky alternatíve zakončenia.

Taktiež sa podľa tvorcu hry môžeme tešiť na nové prostredia, ale aj "svetový dizajn". Hra by mala výjsť v priebehu tohto roka, pričom najskôr budú mať dôvod na radosť majitelia hernej konzoly Sony PlayStation 5. Kedy bude hra The Talos Principle 2 dostupná aj na iných platformách zatiaľ nie je známe.

