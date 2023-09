Hra Stray dostane animovaný film

Spoločnosť sa po nečakanom úspechu hry rozhodla značku rozšíriť.

Vydavateľstvo Annapurna pravdepodobne ani nečakalo, že hra Stray bude úspešná. Hra, kde hráte z pohľadu mačky sa stala za chvíľu po vydaní hitom. Preto sa spoločnosť rozhodla nadviazať na úspech a vytvára animovaný film na motívy hry. Za týmto rozhodnutím stojí sčasti úspešný film Nimona, ktorý si môžete pozrieť na streamovacej platforme. Tu zároveň končia bližšie informácie o pripravovanom filme. Vie sa teda len to, že "animák" je v aktívnom vývoji, aspoň podľa slov šéfa animácie spoločnosti Annapurna - Roberta Bairda. Ten sa vyjadril, že by malo ísť o najväčší "hopepunkový" film doby.

Slovo "hopepunk" Baird vysvetľuje ako naratívny koncept boja proti tyranii optimizmom. Film by údajne mal byť veselou komédiou o mačke a robotovi. Fanúšikovia sa teda môžu tešiť aj na robota B-12. Spoločnosť Annapurna načrtla aj snahy o ovládnutie Hollywoodu svojou tvorbou. To znamená, že firma má v pláne vytvoriť väčšie množstvo filmov. Tvorca filmovej série Doba ľadová - Chris Wedge má v pláne natočiť film s názvom "FOO" (fish out of water) a spolurežisér Nick Bruno chce vytvoriť film, ktorý je označovaný ako vysoko konceptuálny, ba priam "spielbergovský".

