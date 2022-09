Hra The Sims 4 bude zadarmo

Po ôsmych rokoch bude hra The Sims 4 zadarmo na všetkých herných platformách.

Veľmi populárny simulátor života ľudí - The Sims 4 bude po ôsmich rokoch zadarmo. Táto simulačná hra bola vydaná v roku 2014, pričom takmer o tri roky neskôr sa dostala aj na herné konzoly PlayStation 4 a Xbox One. Spoločnosť Electronics Arts uvoľní zadarmo len základnú hru, v ktorej môžete stavať budovy, vytvárať postavy a samozrejme riadiť "simsom" život. Ak ale chcete dostať z hry viac, nevyhnete sa v tomto prípade investíciam. K hre The Sims 4 bolo totiž vydaných až 12 plnohodnotných rozšírujúcich balíčkov, ale aj veľký počet DLC doplnkov. V prípade, že by ste sa rozhodli kúpiť si všetky tieto doplnky, budete si musieť pripraviť sumu takmer 1000 dolárov (približne 1001 eur).

Ak máte hru kúpenú, v tom prípade sa môžete tešiť na získanie bezplatného rozšírenia Desert Luxe. Toto rozšírenie vám do hry pridá luxusný nábytok. Majitelia hry zakúpenej cez hernú platformu EA Play, dostanú rozšírenie Get To Work. Používatelia prémiovej funkcie EA Play Pro získajú rozšírenia - Get To Work a Toddler Stuff Pack, ale aj veľa iných DLC balíčkov za to, že si platia pravidelne predplatné. Ak sa náhodou bojíte, že s uvoľneným hry skončia vývojári s tvorbou rozširujúcich balíčkov, tak by ste sa nemali báť. Dňa 18. októbra prebehne na platformách Twitch a YouTube konferencia - Behind The Sims Summit, kde by sa mali hráči dozvedieť nové podrobnosti.

Hra by mala byť uvoľnená zadarmo 18. októbra na všetkých herných platformách.

Zdroj: Neowin,