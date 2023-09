Hra Overwatch 2 získala nečakané prvenstvo! Vieme aké

Chcelo to veľa námahy, ale keď sa chce, ide to.

Hernej spoločnosti Blizzard sa poslednú dobu darí získavať nepriaznivé hodnotenia na svoje freemium hry. To je aj prípad hry Overwatch 2, ktorá si z viac ako 95 000 recenzií vyslúžila až 86 000 negatívnych. Nového kráľa nelichotivého rebríčka zverejnila webová stránka steam250.com, ktorá sa zaoberá vytváraním štatistík týkajúcich sa hernej platformy Steam. Hra má podľa predmetného webu celkové používateľské skóre na úrovni - 0,96 a iba 10% kladné hodnotenie. Autorom hry sa tak podarilo zosadiť z "kraľovania" hru War of the Three Kingdoms. Hre Overwatch 2 sa podarilo získať negatívne hodnotenia pre chyby, akými sú napríklad: nedostatok obsahu, agresívna cenová politika, zle nastavený hrdinovia a podobne.

Hernej spoločnosti Blizzard sa podobný "úspech" v negatívnych hodnoteniach podarilo získať aj v prípade "mobilovky" - Diablo: Immortal. V tomto prípade tvorca hry nastavil veľmi agresívny systém speňažovania. To znamená, že ak ste chceli vypracovať vašu postavu na maximum, museli ste do hry investovať približne 110 000 dolárov (približne 100 640,65 eur). Napriek tomu sa tvorcom hry podarilo vygenerovať v prvých mesiacoch od vypustenia zisk vo výške 50 miliónov dolárov (približne 45 750 750 eur). Napriek negatívnemu hodnoteniu si Overwatch svojich fanúšikov našiel a hru hráva priemerne 71 000 hráčov.

