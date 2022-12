Hra Death Stranding dostane filmovú podobu

Filmové spracovania hier veľmi často dopadnú zle, bude to aj v tomto prípade?

Vo svete hier sa nájde veľa kvalitných titulov s podmanivými príbehmi, ktoré si väčšina hráčov dokáže predstaviť aj na filmovom plátne. Lenže nie raz také spracovanie skončilo neúspešne, prípadne z toho rovno vznikol "odpad", na ktorý sa nedalo pozerať. Filmové štúdiá sa snažili priviesť na filmové plátná napríklad hry Postal, Warcraft, Hitman, Resident Evil, Tomb Raider, Silent Hill, Prince of Persia, či Sonic. Bohužiaľ, veľký úspech nezožali. Tentokrát sa má pracovať na filmovom spracovaní hry Death Stranding, na ktorom majú v súčasnosti prebiehať prípravné práce. Na filme má spolupracovať herné štúdio Kojima Productions a filmová spoločnosť Hammerstone Studios.

Zakladateľ spoločnosti Hammerstone Studios - Alex Lebovicisa sa mal k informácii o vzniku filmu vyjadriť, že filmové spracovanie Death Stranding bude skôr komornejšie a intímnejšie. Podľa tohto vyjadrenia by sme teda nemali očakávať vysoko-rozpočtový film. Týmto prístupom by radi predefinovali pojem "adaptácia videohry", nakoľko tvorcovia majú mať voľnú umeleckú a kreatívnu slobodu. Ohlásenie prác na filme prichádza len pár dní po ohlásení herného pokračovania Death Stranding 2, ktorého dátum vydania zatiaľ nie je známy. Tak isto nie je známy ani dátum vydania filmu, ale na plátne by sme mali uvidieť aj hercov, ktorí pracovali na hre.

Zdroj: Techspot,