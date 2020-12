Hra Cyberpunk 2077 môže vyvolať epileptické záchvaty - AKTUALIZÁCIA by to mohla zmeniť

Určité momenty v hre Cyberpunk 2077 môžu vyvolať epileptické symptómy. Vývojári vydali aktualizáciu s opravami, ktorá by mala riziko vzniku epileptických záchvatov znížiť.

V prípade, že trpíte epilepsiou, mali by ste byť pri hraní hry Cyberpunk 2077 opatrní. Momenty v baroch a kluboch, vystúpenie Johnnyho Silverhanda (stvárnil ho Keanu Reeves) sprevádzané mihotavým modrým glitch efektom aj iné červené glitch efekty v hre totiž môžu vyvolať epileptické záchvaty.

Asi najproblematickejšou časťou sú však príbehové sekvencie, kedy sa hráč ponorí do spomienok pomocou rozhrania braindance. Zariadenie braindance v hre simuluje blikajúce biele a červené LED diódy, ktoré zhodou okolností napodobňujú práve spôsob, aký neurológovia používajú na vyvolanie záchvatov pre diagnostiku.

V tweete z 9. decembra vývojári hry túto záležitosť potvrdili. Okrem upozornenia na možný vznik epileptických záchvatov v licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA) pridali aj samostatné varovanie do hry.

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2