Krásna a náročná hra Cuphead dostane seriál na Netflixe.

Krásne animovaná hra Cuphead, dostala po dvoch rokoch od oznámenia spolupráce so streamovacou službou Netflix, svoj prvý teaser. Krátka ukážka z pripravovanej televíznej šou sa objavila v rámci podujatia Geeked Week. Podľa teaseru sa podarilo animátorom previesť starý štýl animácie do novej animovanej podoby. Hlas Dice Kingovi prepožičia herec Wayne Brady. Oznámenie na začatí prác na Cuphead Show oznámil tvorca hry - MDHR, pričom sľubuje, že budeme svedkami úžasných Inkwell ostrovov, ako sme ich zatiaľ nemali šancu vidieť. Zároveň sa môžeme tešiť na animačný štýl z tridsiatich rokov minulého storočia. Bohužiaľ, stále nie je známy dátum vysielania šou na streamovacej službe Netflix.

Nedávno bola ohlásená práca aj na filme Portal, ktorý bude patriť k veľmi očakávaným filmovým spracovaním na motív hry. Zatiaľ je ale trend v tomto smere skôr sklamaním, nakoľko sa veľa hier nepodarilo zrovna šťastne pretaviť do filmovej podoby. Taký Warcraft bol taktiež sklamaním, napriek dobrému hereckému obsadeniu, aj animácii, no príbeh ako taký bol sklamaním. Za všetky filmové prepady to ale vyhráva filmové spracovanie hry Postal, ktoré sa absolútne nepodarilo. Naopak, vcelku sa darí zatiaľ tomu, keď sa film pretaví v hru, čo sa podarilo v prípade Pána Prsteňov, Votrelca, Star Wars, Spider-Man alebo Riddick.

Zdroj: TheVerge, Steam,