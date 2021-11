Hra Assassin´s Creed: Unity nedokáže pomôcť pri rekonštrukcii katedrály Notre-Dame

Hra mala byť nádejou pre rekonštrukciu, ale vďaka niektorým obmedzeniam to bohužiaľ nepôjde.

Katedrálu Notre-Dame v apríli v roku 2019 postihol rozsiahly požiar, ktorý ju ťažko poškodil. Onedlho na to sa začala často spomínať hra od spoločnosti Ubisoft - Assassin´s Creed: Unity, kde sa nachádza aj digitálna kópia katedrály. Hra ako taká, nemala práve najlepšie hodnotenia, ale dávala nádej pre pomoc pri obnove. Herné štúdio Ubisoft ale nedokázalo a nedokáže pomôcť, aj keby chcelo, preto aspoň prispelo sumou 500 000 eur. Kde je teda problém? Veď v hre je kópia katedrály.

Vývojárka hry - Caroline Miousse, ktorá pracovala na prevedení katedrály do digitálnej podoby, to vysvetlila v rozhovore na blogovej stránke Ubisoftu a Destructoide. Počas digitalizácie budovy museli myslieť na hráčov a to tak, aby im umožnili lepšiu hrateľnosť. To zahŕňalo vyhladenie špicatých objektov, pre jednoduchší parkour a pridanie prvkov, ktoré sa v katedrále nenachádzali. Čo boli napríklad otváracie okná, či laná pre prechod medzi jednotlivými časťami katedrály.

Ďalším problémom sú sochy, ktoré tiež nie sú presnými kópiami a tak isto nie sú ani 3D a sú tvorené pomocou optimalizácie. To platí aj pre maľby, tapisérie a vytrážne sklá. Z časti sú za to zodpovedné aj francúzske autorské zákony. To asi najlepšie vysvetlí príklad na Eiffelovej veži, na ktorú sa už síce autorský zákon nevzťahuje, ale bola dokončená v roku 1889. Lenže problémom sú svetlá, ktoré boli na vežu nainštalované v roku 1989 a dotvárajú tak vizuál, teda osvetlenú Eiffelovu vežu nemôžete použiť.

Katedrála patrí Francúzsku a nie katolíckej cirkvi a problémom tu je postupná obnova jednotlivých prvkov, na ktoré sa začal po oprave vzťahovať autorský zákon. Miousseová uviedla aj príklad - orgán, ktorý sa v nachádza v katedrále je obrovský a krásny, no chránený autorskými právami. Takže ho nemohli presne zreprodukovať, preto sa autori hry snažili zachytiť aspoň jeho majestátnosť a pocit keď ho vidíte.

Zdroj: Polygon,