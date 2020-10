Hra Age of Empires II: DE dostáva Battle Royale mód

Age of Empires II: Definitive Edition dostáva novembrový výročný update. Pribudlo mnoho noviniek.

Nová aktualizácia pre hru Age of Empires II: DE prichádza v týchto dňoch na Steam či Xbox obchod. Do hry pribudol nový mód – Battle Royale. Ten je momentálne značne populárny a tak prichádza dokonca do RTS stratégie. Do módu sa pripojí pravdepodobne až 16 hráčov a bude sa hrať, kto prežije dlhšie, v najbližších dňoch bude zverejnených viac informácií. Pribudla rýchla hra, ktorá má rýchlejšie vytvárať multiplayerové hry. Úplne je zmenený interface (používateľské prostredie) pre národy a taktiež menu. Medzi pravidelnými aktualizáciami je tiež vybalancovanie národov.

Upravené by tiež mali byť problémy s vytváraním hier s kamarátmi. Posielanie pozvánok e teraz jednoduchšie a hlavne rýchlejšie a prehľadnejšie. Nový národ nehľadajte, zdá sa, že toho sa už nedočkáme.

Zdroj: vl. spracovanie AoE blog

