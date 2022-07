Hra 3D Pinball dostala port na OS Android

Legendárna klasika z čias Windows 95, dostala neoficiálny port na OS Android.

Kedysi populárna hra 3D Pinball for Windows – Space Cadet z čias operačného systému Windows 95, dostala svoj neoficiálny port na OS Android, vďaka čomu si ju budete môcť zahrať aj na svojom smartfóne. Kedysi bola táto hra súčasťou špeciálneho balíka Microsoft Plus!, no nanešťastie sa v neskorších vydaniach táto obľúbená hra dostala aj do neskorších vydaní operačného systému Windows. Svoju púť skončila s verziou XP. 3D Pinball for Windows, ale nie je dielom spoločnosti Microsoft, ale bola "portovaná" z hry Full Tilt! Pinball, ktorú vyrobilo herné štúdio Maxis. Bohužiaľ, je veľmi málo pravdepodobné, že by hru tvorca systému oživil.

Nanešťastie sa portovania chytila komunita, ktorej sa tento cieľ podarilo dosiahnuť pomocou reverzného inžinierstva. Vďaka tomu sa modderom podarilo vyextrahovať aj pôvodné herné mechanizmy. Na to následne stačilo dodatočne upraviť program a úspešne portovať na aplikáciu pre operačný systém Android. Samotný port vytvoril programátor Federico Matteoni, ktorý zároveň pridal aj niekoľko nových funkcií. Môžete si nastaviť prepínanie bočných klapiek, ale aj napísať svoje meno. Hra sa nachádza na serveri GitHub, kde sú zároveň aj zdrojové kódy.

Zdroj: XDA-Developers,