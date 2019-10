HP Spectre x360 13 ponúka 4K OLED a Intel Ice Lake

HP predstavuje najmenší konvertibilný osobný počítač Spectre x360 13 s pomerom obrazovky k telu 90%, s hmotnosťou iba 1,27 kg, pričom deklaruje, že je o 13% menší ako predchádzajúce generácie. Čo všetko prináša novo predstavený notebook?

Nová generácia osobných počítačov prináša kvalitné spracovanie, vyšší výkon, mobilitu a posilnené bezpečnostné funkcie. To sa, konieckoncov, od nich aj očakáva. Kupovať si nové zariadenie bez nárastu výkonu a mobility by nedával veľký význam. Výrobca vo svojej správe taktiež uvádza, že spotrebitelia chcú viac jedno zariadenie pre pracovné úlohy a osobný život. Prémioví zákazníci trávia takmer polovicu svojho času na počítači mimo domova.

Osem z desať ľudí si myslí, že výrobcovia notebookov by mali uľahčiť vypnutie webkamery notebooku. Výrobca ich prosby vypočul a umiestnil do zariadenia jednoduchý spôsob blokovania kamery – posuvník, ktorý nazval HP Webcam Kill Switch. Toto riešenie je nielen pre lepší pocit súkromia a bezpečnosti, ale taktiež obmedzuje riziká hacknutia cez webkameru tým, že ju v čase, keď nie je používaná, odreže od napájania. Palce hore pre výrobcu, takéto riešenie by mal ponúknuť azda každý výrobca. Okrem HP ju ponúka napríklad aj Lenovo, pričom funkcia funguje podobne.

Na prvý pohľad zaujme aj pútavý dvakrát skosený ostrý dizajn vďaka frézovaniu hliníkového tela. Ten však vychádza z predošlých zariadení spoločnosti. Zdá sa, že sa osvedčili a zákazníkom sa páčili. V tomto smere ide teda o minimálne zmeny v dizajne. Výrobca vo svojej správe ďalej uvádza, že používa v zariadení obrazovku so svietivosťou 400 nit a taktiež aj prvý trinásťpalcový 4K OLED displej s technológiou True Black HDR s kontrastným pomerom 100000:1 od HP, ktorý ponúka dokonale sýtu čiernu farbu.

Je vybavený antireflexnou povrchovou úpravou pre dobrú čitateľnosť na slnku a je už vo výrobe farebne kalibrovaný s Delta E <2 pre o 30 % širšie farebné spektrum. Pripomeňme, že notebook prichádza s najnovším procesorom na trhu, keďže výrobca doň osadil 10. generáciu štvorjadrového procesoru Intel Core i7-1065G7 (1,3 – 3,9 GHz) z architektúry Ice Lake, ktorý používa integrovanú grafickú kartu Intel Iris Plus Graphic G7 (karta postavená na čipe AMD Vega). Poteší prítomnosť najnovšieho štandardu Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) čo je nová generácia Wi-Fi štandardu a ktorý sa pomaly ale isto udomácňuje v zariadeniach.

Z ďalších funkcií, o ktorých sa výrobca zmieňuje v správe patrí prioritizácia úloh a aplikácií pre spracovanie paketov a latenciu s funkciou HP Network Booster, výber z rôznych prednastavených farebných profilov, presné zobrazenie farieb pri nakupovaní, úpravách fotografií alebo sledovaní filmov vďaka novej technológii HP Display Control. Notebook je vybavený prijímačmi 4×4 LTE pre podporu rýchlosti sťahovania, k dispozícii je aj funkcia HP Network Booster, ktorá používateľom umožňuje kombinovať rôzne sieťové rozhrania Wi-Fi a LTE.

Poteší tiež nové samostatné tlačidlo s LED indikátorom pre zapínanie a vypínanie mikrofónu. Na začiatku budúceho roka bude možnosť voľby variantu so zabudovaným privátnym filtrom obrazovky, ktorá zabráni neželaným pohľadom. Podobné riešenia pritom ponúkajú biznis notebooky Lenova a zdá sa, že u firemných zákazníkov ide o obľúbenú funkciu. Pre používateľov je k dispozícii aj prihlásenie pomocou systému Windows Hello so štandardnými funkciami a čítačka odtlačkov prstov, ktorá je umiestnená priamo na klávesnici.

Rozhodne však stojí za pozornosť, že HP pridáva k notebooku novú službu prémiového servisu. To znamená, že pri probléme už nemusí zákazník svoje zariadenie nikam nosiť ani posielať. Naopak servis príde za ním. To všetko bez stresu zo zbytočnej administratívy a poplatkov. Prémiová podpora pre notebooky radu HP Spectre, Envy a Omen ponúka prednostné vybavenie servisného zásahu, opravu doma alebo v práci od pondelka do piatku od 8 do 18 hodín a možnosť zapožičania náhradného notebooku počas doby opravy. A to znie, podľa nás veľmi zaujímavo.

Pokiaľ ide o ceny a dostupnosť na Slovensku, výrobca v správe uvádza, že HP Spectre x360 13 bude v predaji od októbra za cenu od 1279 eur, vo farebnom prevedení Poseidon Blue s 16GB RAM, 4K OLED displejom a 1TB SSD a 32GB Optane bude v predaji od novembra za cenu 1819 eur a vo farebnom prevedení Natural Silver s 8GB RAM, displejom Full HD a 512GB SSD a 32GB Optane bude v predaji od októbra za cenu od 1359 eur.