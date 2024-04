HP prichádza s novým nápadom, ako mať zákazníka plne pod svojim dohľadom, presnejšie jeho peňaženku

Ak nechcete vlastniť tlačiareň, ale platiť za ňu, tak jedine od HP!

Počas minulého roka sme vás informovali o tom, ako výrobca tlačiarní HP prišiel na trh s pomerne nekalou taktikou. To znamená, že si chce zákazníkov udržať nanútením predplatného. Voči tomuto kroku sa už objavil aj prvý súdny spor, o ktorom sme už tiež písali. Na tomto súdnom spore odznelo to, že pre HP je zlou investícou, ak zákazník kupuje neoriginálne náplne do jej tlačiarní. Preto prišlo vedenie spoločnosti s "geniálnym nápadom" pritlačiť majiteľov tlačiarní do predplatného. Vďaka tomu si spoločnosť v podstate zabezpečí od zákazníkov stály prísun peňazí.

Nové tlačiarne vyžadujú neustále pripojenie na internet, vďaka čomu spoločnosť HP monitoruje stav náplní a v prípade takmer prázdnej náplne vám výrobca doručí novú. V prípade, že sa rozhodnete službu nevyužiť a použijete neoriginálnu náplň, nič nevytlačíte, ani nenaskenujete. To platí aj vtedy, ak odpojíte tlačiareň od pripojenia na internet. Systém tlačiarne totiž naďalej monitoruje čip náplne, ktorý väčšina neoriginálnych neobsahuje, prípadne je chybový. Podmienkou pre používanie tlačiarní od spoločnosti HP je aj vlastnenie používateľského konta.

Vedenie spoločnosti sa teraz rozhodlo prísť s úplne novým predplatným. Najlacnejšie "HP Envy" je za 6,99 dolárov za mesiac (približne 6,50 eur). V rámci tohto mesačného plánu máte tlačiareň HP 6020e a môžete vytlačiť maximálne 20 strán. Ak by ste chceli tlačiť mesačne oveľa viac, môžete skúsiť siahnuť po najdrahšom programe "HP OfficeJet Pro", ktorý vás bude mesačne stáť 35,99 dolárov (približne 33,30 eur). Vtedy môže používateľ vytlačiť 700 strán. Okrem toho spoločnosť HP ponúka aj 24/7 podporu formou chatu v rámci aplikácie, alebo telefónu. Samozrejmé sú aj aktualizácie firmwaru tlačiarne bez vášho súhlasu.

Pomerne zarážajúce sú aj niektoré časti podmienok používania služby. Spoločnosť HP vám napríklad môže zabrániť používať tlačiareň, ale ďalej si bude účtovať predplatné za službu. Ďalším príkladom je to, že spoločnosť HP môže predávať informácie týkajúce sa vás ďalším stranám, na čo môže lepšie cieliť reklamu ako "ušitú" pre vás. Zaujímavou je aj zmluvná pokuta. Ak sa totiž rozhodnete službu zrušiť predčasne, pokuta môže dosiahnuť hodnotu až 270 dolárov (približne 250 eur). Cieľom výrobcu tlačiarní je zaviazať si zákazníka po dobu dvoch rokov. Tieto podmienky a mnohé iné sú podmienkou novej služby "HP All-In-Plan". Tento plán už mal dávnejšie načrtnúť generálny riaditeľ spoločnosti HP - Enrique Lores.

Zdroj: ArsTechnica, pics from WIki,