Honor predstaví onedlho sériu V40

Značka Honor po nedávnom odtrhnutí od materskej značky Huawei, predstaví sériu V40.

Po tom, ako Huawei dostal tvrdé sankcie zo strany Spojených štátov amerických, sa Huawei rozhodol predať svoju dcérsku značku a to z nej spravilo úplne nezávislú spoločnosť. Tá hneď na to prerušila všetky konexie s "matkou", no od tejto udalosti Honor ešte nevydal jediný svoj smartfón a to až do tejto chvíle, kedy oznámil termín predstavenia novej série. Tým prvým má byť smartfón Honor V40, ktorý už prešiel certifikáciou TENAA.

Smartfón Honor V40 by mal byť predstavený 12. januára 2021. Podľa prvých špekulácií by ho mal poháňať MediaTek Dimensity 1000+, ktorý je zatiaľ najpokrokovejší čipset od tohto výrobcu. Displej by mal podporovať až 120 Hz obnovovaciu frekvenciu obrazovky a tá by mala byť zakrivená. Dotyková plocha by mala mať až 300 Hz vzorkovaciu frekvenciu. Fotoaparát by mal obsahovať 50 Mpix optiku od neznámeho dodávateľa. Samozrejme, rozdiely budú aj medzi V40 a V40 Pro + a to hlavne v počte použitých fotoaparátov, kým prvý bude mať len tri, druhý spomínaný by ich mal mať až štyri.

Spomínajú sa taktiež aj rozdiely v použitých čipsetoch. Kým V40 bude mať spomínaný MediaTek Dimensity 1000+, tak V40 Pro by mal požívať procesor od Samsungu, pričom sa spomína Exynos 1080. Verzia V40 Pro+ by mala používať Qualcomm Snapdragon 888. Zároveň sa hovorí aj o verzii V40 Commemorative Edition s procerosom Kirin 9000 od spoločnosti Huawei. V každom prípade, sú to zatiaľ len špekulácie a musíme si počkať na oficiálne predstavenie.

Zdroj: GizChina,