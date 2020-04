Honor práve predstavil 2 nové produkty pre SK a CZ trh

Honor vo svojej Live SHOW oficiálne predstavil dva nove produkty určené pre slovenský a český trh. Prvým produktom je novinka v portfóliu Honoru a je ňou notebook MagicBook. O jeho výkon sa postará procesor Ryzen 5 3500U od firmy AMD s integrovanou grafickou kartou Vega 8. O úložisko sa stará overený NVME PCIe SSD disk od Samsungu s označením PM981. Na výber bude 256GB alebo 512GB verzia. Ram je o veľkosti 8GB, bez možnosti ďalšieho rozšírenia. Telo notebooku je z jedného kusu hliníku, takže nepôjde o žiadny lacný „plasťák“. Okrem veľkosti SSD disku si budete môcť vybrať aj z celkovej veľkosti notebooku. Ta je 14 alebo 15 palcov. Portová výbava notebooku je: 1x HDMI, 1x USB-C, 1x USB-A 3.0 , 1x USB-A 2.0 a 3.5 jack na slúchadlá.



Notebook máme už v redakcií k dispozícií a čoskoro sa dočkáte aj jeho recenzie.



Druhou novinkou sú bluetooth slúchadlá Magic EarBuds. Slúchadlá ponúknu veľmi dobré potlačenie okolitého šumu a reprodukciu zvuku. Bližšie info o slúchadlách sa dočítate v pripravovanej recenzií.

Ak máte nejaké otázky ohľadne týchto produktov, alebo návrh testu, ktorý by ste na notebooku chceli spraviť, napíšte nám to do komentára a budeme sa tento test snažiť spraviť 😉.

ZDROJ: Honor