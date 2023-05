Honor 90 a Honor 90 Pro prídu na trh s 200 Mpix fotoaparátmi

Oproti minulej generácií, bude v použití fotoaparátov predsa len rozdiel.

Čínska spoločnosť Honor predstavila minulý rok prémiové smartfóny 80 a 80 Pro. Tieto zariadenia boli vybavené 200 Mpix fotoaparátmi Samsung ISOCELL HP3. Lenže výrobca sa z nejakého neznámeho dôvodu rozhodol, že tieto smartfóny nevyužijú plný potenciál, ktorý snímač ponúkal. Tak mali výsledné fotografie maximálne 16 Mpix rozlíšenie, čo by sa ale malo zmeniť s príchodom novej generácie smartfónov - Honor 90 a Honor 90 Pro. Chystané novinky by mali podľa známeho leakera - Digital Chat Station využiť plný potenciál snímača. Vďaka tomu budú môcť majitelia týchto noviniek vytvárať fotografie aj s rozlíšením 200 Mpix.

Zároveň je to tak trochu iróniou, keďže čínska spoločnosť Honor sa rozhodla použiť rovnaký snímač v prípade novej generácie. Výrobca sa v prípade zariadenia Honor 90 Pro rozhodol siahnuť po procesore Qualcomm Snapdragon 8 gen 1+. Napriek tomu, že ide o generačne starší procesor, stále svojmu majiteľovi ponúkne dostatok výkonu. Aký procesor bude obsahovať smartfón Honor 90 je zatiaľ neznáme. Pro verzia by mala podporovať rýchle 90 W nabíjanie, no "klasický" model by mal ponúknuť "len" 66 W nabíjanie. Predpokladá sa, že výrobca by mal predstaviť nové smartfóny už 29. mája 2023.

Zdroj: GSMArena,