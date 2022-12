Honda a Sony onedlho predstavia svoj prvý automobil

Automobil by mal mať premiéru už na podujatí CES 2023.

Automobilová spoločnosť Honda a japonský technologický gigant Sony len na jar tohto roka uzavreli dohodu o spolupráci, ktorá vyústila v spoločný podnik. Podnik Sony-Honda Mobility sa má zaoberať výrobou elektromobilov, pod patronátom oboch spoločností. Výsledok spolupráce uvidíme už pomerne skoro, a to 4. januára 2023 na podujatí CES 2023. Na tejto akcii by sme mali byť svedkami toho, ako ďaleko zašla spolupráca oboch spoločností. Nalákať nás má aj teaserove video, ktoré až tak veľa neprezrádza, no každopádne môžeme očakávať minimálne zaujímavý výsledok.

Aktuálne informácie hovoria o tom, že multimediálny systém bude mať na starosti práve spoločnosť Sony, kým konštrukciu elektromobilu, má mať pod patronátom automobilová spoločnosť Honda. Rovnako ako elektromobily Tesla, ktoré ponúkajú vyspelý multimediálny systém, ktorý po novom podporuje aj hranie hier pomocou hernej platformy Steam, tak podobnú funkcionalitu by mal ponúkať prvý elektromobil značky Sony-Honda. Namiesto Steam hier si v automobile budete môcť zahrať hry určené pre PlayStation 5.

Bohužiaľ, napriek skorému predstaveniu elektromobilu, sériová výroba by mala začať až v roku 2026.

Zdroj: ArenaEV, Twitter,