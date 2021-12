Homeworld 3 dostal svoj prvý trailer, máme sa na čo tešiť?

Pripravované tretie pokračovanie legendárnej strategickej hry dostalo prvú upútavku.

V piatok 10. 12. 2021 herné štúdio Blackbird Interactive predstavilo prvú video ukážku pre tretie pokračovanie strategickej hry odohrávajúcej sa vo vesmíre - Homeworld 3. Termín vydania hry je stanovený na štvrtý štvrťrok 2022, teda ide ešte o rok čakania. Vzhľadom na to, že Homeworld 2 bol vydaný v roku 2003, tak po devätnástich rokoch viery v pokračovanie, je toto už len chvíľa. Našťastie herné štúdio medzitým vydalo hru Homeworld: Deserts of Kharak, ktorej príbeh sa odohrával pred prvou hrou a čakanie nebolo až také hrozné.

V upútavke je hneď niekoľko zmien, pričom prvou je zmena polohy materskej lode z vertikálnej na horizontálnu (hoci vo videu je vidno loď aj vo vertikálnej polohe). Okrem nečakanej zmeny polohy lode, sa hráči môžu tešiť na ešte väčší vesmír, epickejšie súboje, ale aj niektoré prvky prebraté z Deserts of Kharak. Takže pribudnú možnosti skrytia sa za asteroidmi pre prípadné výpady na nepriateľa a podobne. Tvorcovia hry chcú pritom ale stále zachovať jednoduchosť ovládania.

Upútavka bohužiaľ o príbehu veľa toho nenapovie, ale oproti prvej a druhej časti má vodkyňa národa Karan S´jet vlasy. To je oproti predchádzajúcim dielom, tiež zmena. Zatiaľ nie je známe, či bude príbeh vo väčšej miere zameraný práve na ňu, aj keď video tomu môže napovedať. Príbeh hry by mal byť podobne dlhý, ako to bolo v prípade predchádzajúcich hier. Podľa tvorcu hry - Roba Cunninghama vieme aspoň to, že tretí diel bude o dôsledkoch prechádzajúcej hry, kedy prišlo k spusteniu sieti hyperpriestorových brán.

