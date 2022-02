Holandskí vedci objavili infekčnejšiu formu vírusu HIV

Vírus útočiaci na imunitu človeka zmutoval do novej podoby a je nákazlivejší.

Vírus HIV napáda imunitné bunky človeka a nakoniec vyústi do choroby AIDS, teda človek je bez imunitných buniek. Tento vírus si doteraz vyžiadal životy takmer 36 miliónov ľudí, pričom v súčasnosti ním má byť nakazených až 37 miliónov ľudí, podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vírusy stále prechádzajú vývojom a to je aj prípad HIV, kde sa holandským vedcom podarilo objaviť jeho novú variantu, ktorá dostala pomenovanie VB. Presnejšie ide o virulentný podtyp skupiny B.

Tento nový variant má byť infekčnejší a teda aj agresívnejší, presnejšie 3,5 až 5,5 násobne oproti doteraz známym formám vírusu. Vďaka tomu je úbytok imunitných buniek CD4, oveľa rýchlejší. To má za následok až dvojnásobnú rýchlosť vo vývoji choroby AIDS. Ľudia nakazení novou formou vírusu sú vo väčšom ohrození, preto je v tomto prípade dôležitá včasná diagnostika ochorenia a začatie liečby.

Nevýhodou novej mutácie je, že je roztrúsená po celom genóme vírusu, čo biológom značne sťažuje prácu v odhaľovaní kľúčových mutácií. Presnejšie sú to tie, ktoré sú zodpovedné za to, že HIV je infekčnejší a škodlivejší pre imunitný systém človeka. Po ich identifikácii by mohli byť vedci schopní vylepšiť antiretrovírusové lieky.

Zdroj: InterestingEngineering,