Hogwarts Legacy - mágia Harryho Pottera ožíva v hre

Magický svet Harryho Pottera ožije vďaka hre v otvorenom svete.

Knižná séria s názvom Harry Potter si podmanila takmer jednu generáciu detí a dokáže stále zaujať. Preto sa spoločnosť Sony rozhodla zviesť na tomto úspechu a oznámila práce na hre z čarodejníckeho sveta - Hogwarts Legacy. Hra je aktuálne vo vývoji, ale pomocou upútavky sa dá získať ako taký obraz o tom, čo nás v hre bude čakať. Pôjde tu o RPG titul z pohľadu tretej osoby, kde si na začiatku vytvoríte študenta piateho ročníka čarodejníckej školy - Rokfort. Fakultu, v ktorej budete pôsobiť si vyberiete vy, čo je trochu škoda, keďže podľa vlastností postavy o vašom "osude" mohol rozhodnúť triediaci klobúk.

Hra by mala ponúknuť širokú škálu herných možností, takže budete navštevovať rôzne hodiny vrámci školy. Zároveň môžete chodiť do Rokvilu, či Zakázaného lesa, ale aj do rôznych čarodejníckych dedín. Popri tom budete budovať priateľstvá, pestovať rastliny, variť elixíri a učiť sa novým kúzlam. Cestovanie po tomto svete by vám malo uľahčiť lietane pomocou metly, alebo na chrbte hypogrifa. Okrem otvoreného sveta, má hra aj príbeh, ktorý sa bude ťahať celou hrou. Budete mať za úlohu zabrániť temnému sprisahaniu, za ktorým majú stáť škriatkovia a temní čarodejníci.

Hra má byť vydaná už toho leto, pričom má byť dostupná na týchto platformách - PS5, PS4, Xbox One, Xbox series X/S, Nintendo a PC. Hráčov určite poteší, že hra nebude obsahovať žiadne mikrotransakcie.

Zdroj: Techspot,