HMD Global vyrobilo prvé smartfóny v Európskej továrni

Spoločnosť chce postupne presunúť výrobu smartfónov z Číny do Európy.

Výrobca smartfónov - HMD Global už dlhšiu dobu sľuboval, že presunie časť výroby späť na "starý kontinent", lenže nikdy nepovedal kedy, až doteraz. Spoločnosť oznámila prvú vyrobenú sériu zariadení - Nokia XR51, ktorá sa pýši nápisom na zadnej strane - Made in Europe. Jedným z dôvodom presunutia výroby má byť dôvod týkajúci sa bezpečnosti. Firemný zákazníci totiž v tomto smere vyjadrili nejednú obavu, v čom sa im výrobca smartfónov rozhodol vyhovieť. Napriek presunutiu výroby do Európy je poloha továrne neznáma. Predpokladá sa, že to bude jeden zo starých závodov spoločnosti Nokia a jeden z takých sa nachádza napríklad v Maďarsku.

Limitovaná séria smartfónov Nokia XR51 bude pozostávať z 50 kusov, z čoho 30 má byť dostupných v rámci e-shopu spoločnosti. Výrobca si pýta za kus 699 eur. Zvyšných 20 kusov má byť súčasťou darčekových balení. Výrobca smartfónov plánuje vyrábať aj bežné spotrebiteľské zariadenia. Zároveň sa tu vynára otázka, čo plánuje spoločnosť HMD Global, ktorej končí licenčná zmluva na výrobu smartfónov s logom Nokia v roku 2026. Teda, či v tomto roku neuvidíme posledné smartfóny s týmto logom.

Smartfón Nokia XR51 je vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 480+, ktorému sekunduje 4, alebo 6 GN RAM. Vnútorné úložisko má kapacitu 128 GB a displej má HD+ rozlíšenie. Fotovýbavu zastupuje 100 Mpix hlavný fotoaparát s dvoma 2 Mpix snímačmi.

Zdroj: Techspot,