HMD Global údajne plánuje vlastnú značku smartfónov

Založenie vlastnej značky smartfónov má byť niečo, ako záložný plán.

Fínska spoločnosť HMD Global je známa hlavne ako licenčný výrobca smartfónov značky Nokia. Tie firma produkuje už 6 rokov, pričom vyrába smartfóny, ale aj "hlúpe" telefóny, pod touto kedysi ikonickou značkou. Spoločnosť pomerne nedávno prišla so zaujímavým vyhlásením, ktorým je založenie vlastnej značky smartfónov. Ak sa bojíte, že to bude znamenať koniec smartfónov s logom Nokia, tak sa báť nemusíte. Spoločnosť HMD Global má v pláne vyrábať popri produkcii "nokií" aj zariadenia pod svojou značkou. Dalo by sa povedať, že výrobca smartfónov si buduje záložný plán pre prípad, ak by prišiel o licenciu pre používanie značky Nokia. Na tú má mimochodom stále práva spoločnosť Microsoft, ktorá ich firme HMD Global prenajíma.

Pre vytvorenie vlastnej série smartfónov spoločnosť HMD Global zakladá aj vlastné vývojové a výskumné centrum. Firma tak isto pracuje na vytváraní vlastných predajných kanálov a distribučných trás, čo by malo pomôcť novej značke rýchlo sa presadiť a dostať sa do povedomia zákazníkov. Na výrobe sa majú podieľať aj noví partneri, no o akých ide spoločnosť zatiaľ neprezradila. To, či sa to spoločnosti podarí, je už druhá vec. Nové značky ako vznikajú, tak bohužiaľ častokrát aj skončia. Spoločnosť HMD Global má pred sebou neľahkú a pomerne komplikovanú cestu, aby si vydobyla meno medzi zabehnutými výrobcami smartfónov a tých nie je málo. Medzi také patria napríklad - Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Realme, Oppo, OnePlus, Vivo a ďalší. Každopádne bude zaujímavé sledovať "príbeh" licenčného výrobcu smartfónov a jeho snahu ísť vlastnou cestou.

Zdroj: Techspot,